30-дюймовый экран, массаж и новая цена: в России неожиданно обновили стоимость шестиместного внедорожника Esteo

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Российский премиум-бренд Esteo с сентября пересмотрел рекомендованную стоимость шестиместного гибридного внедорожника Exlantix ET8 2026 года выпуска. Как выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов компании, единственная комплектация модели стала дороже на 200 тыс. рублей.

Согласно обновленному прайс-листу, Exlantix ET8 в исполнении «Топ» / Top теперь стоит 7 690 000 рублей вместо прежних 7 490 000 рублей. Рост цены составил 2,67%.

Фото: Автоновости Дня

Цены на Exlantix ET8

Комплектация Цена Изменение «Топ» / Top (2026 г. в., 1.5T, 469 л. с., 40 кВт·ч, AWD) 7 690 000 руб. +200 000 руб.

Продажи Esteo Exlantix ET8 стартовали в августе. Кроссовер получил полноприводную последовательную гибридную силовую установку с 1,5-литровым бензиновым двигателем. Совокупная мощность системы достигает 469 л. с., а крутящий момент — 634 Нм.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,4 секунды. Батарея емкостью 40 кВт·ч и 67-литровый бензобак​ обеспечивают суммарный запас хода 1100 км по циклу WLTP. Заявленный минимальный расход топлива составляет 7,02 л на 100 км.

Габариты Exlantix ET8 составляют 5205 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1800 мм в высоту. Колесная база равна 3120 мм, дорожный просвет — 200 мм. Снаряженная масса внедорожника достигает 2720 кг, а объем багажника варьируется от 546 до 1835 литров.

В комплектацию автомобиля входят адаптивная пневмоподвеска, электрические регулировки сидений, вентиляция кресел первого и второго рядов, а также массаж четырех сидений первых двух рядов. Кроме того, предусмотрены проекционный дисплей, центральный экран диагональю 30 дюймов, потолочный 15,6-дюймовый монитор для задних пассажиров и аудиосистема с 23 динамиками.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года Esteo намерен расширить модельный ряд пятью автомобилями. Среди них будут крупный кроссовер D-класса, внедорожники V25 и V29, обновленный Exlantix ET и еще один кроссовер EX9.

Автор: Иван Бахарев