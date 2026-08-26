161 электромобиль от лучшего к худшему: рейтинг в свежем выпуске Auto Express

В новом выпуске Auto Express опубликован вердикт по каждому электромобилю, который сейчас можно приобрести в Великобритании.

Кроме того, редакция впервые показывает новый Hyundai Tucson, отличающийся более строгим дизайном, а также представляет эксклюзивное изображение будущего Dacia Sandero.

В разделе тест-драйвов — поездка на новом Aston Martin Vantage S и сравнительный тест радикально нового BMW iX3 с его главными конкурентами.

В выпуск также вошло подробное руководство для покупателей по легендарному Audi Quattro.

Как купить Auto Express

Новый выпуск Auto Express уже поступил в продажу. Читателям доступно несколько способов приобрести журнал.

Подписка

Наиболее выгодным предложением для читателей является подписка на Auto Express. Первые 6 выпусков можно получить всего за £1, а все новые подписчики также получат бесплатный приветственный подарок.

Журнал бесплатно доставляется по выбранному адресу, поэтому пропустить выпуск будет невозможно. Если после окончания пробного периода подписка будет продолжена, скидка относительно розничной цены составит 45 per cent: стоимость — £32.99 каждые 3 месяца.

Благодаря гарантии возврата денег подписку можно отменить в любой момент. В этом случае стоимость непоставленных выпусков будет возвращена.

Цифровые версии

Тем, кто предпочитает читать Auto Express на компьютере, планшете или телефоне, доступно цифровое издание через онлайн-партнёра Zinio. Отдельные выпуски стоят от £2.99, а годовая подписка — £90.99.

Отдельные выпуски

Если подписка на следующие 6 выпусков Auto Express за £1 вместо полной розничной цены £28 не подходит, журнал можно приобрести отдельно в магазинах или онлайн. Новый выпуск Auto Express уже продаётся по цене £4.50. Список ближайших магазинов, где представлен журнал, доступен по ссылке.

Если до магазина добраться не удаётся или найти удобную точку продаж не получается, отдельный печатный выпуск Auto Express можно заказать с доставкой прямо домой.