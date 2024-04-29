McLaren Senna за $1,3 миллиона врезалась в здание во время попытки произвести впечатление.

На видео, опубликованном в социальных сетях в начале понедельника, запечатлен момент, когда McLaren Senna со 789-сильным двигателем теряет управление на публичной улице в Калифорнии, врезается в здание и наносит серьезный ущерб. Водитель автомобиля попытался произвести трюк на фоне толпы людей, стоящих посреди дороги, но потерял контроль и врезался в бордюр перед дилерским центром Lexus.

Видео показывает, что передняя часть автомобиля врезалась в стену здания, дверь справа открыта, а переднее правое колесо сдвинулось назад и наружу.

Пока неясно, кто находился за рулем McLaren Senna в момент аварии. По словам пользователя Reddit с ником slattdemon99, за рулем находился Эдмонд "Монди" Барсегян. На видео, опубликованном на канале Барсегяна четыре дня назад, он получает в управление тот же Senna, описывая его как "настоящий страшно быстрый". Фотографии автомобиля также появились в его Instagram-истории еще в воскресенье.

Учитывая стоимость Senna, маловероятно, что автомобиль будет признан полностью утраченным страховой компанией. Однако починка обойдется дорого, особенно если пострадала углепластиковая монококка. Надеемся, что следующий владелец McLaren будет бережнее предыдущего.

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Благодарим Джонатана Харпера за информацию!