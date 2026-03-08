За 100 минут до старта: комментарий Кими Антонелли

Кими Антонелли выйдет на стартовую решетку в Мельбурне со второй позиции и полон решимости побороться за победу в предстоящей гонке.

Пилот заявил, что с нетерпением ожидает старта и рассчитывает порадовать всех болельщиков, собравшихся на трибунах. По словам Антонелли, его команда располагает хорошим гоночным темпом, несмотря на то, что предыдущий день оказался для него достаточно напряженным.

Он отметил, что стартует с первого ряда и уже предвкушает напряженную борьбу. Отдельные слова благодарности Кими адресовал своим механикам, подчеркнув их выдающуюся работу накануне. Пилот назвал команду настоящими героями и выразил надежду, что сможет отплатить им отличным результатом на трассе.