Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) признало ошибку при расчёте компенсаций по небольшому числу требований, связанных со скандалом вокруг автокредитов. Это может привести к задержке выплат для миллионов автомобилистов.

Накануне двух судебных разбирательств, в рамках которых должны быть представлены доказательства против схемы FCA по выплате компенсаций, британский финансовый регулятор подтвердил ошибку в расчётах причитающихся заявителям сумм. При подготовке формулы выплат несколько соглашений были отнесены к неверной категории. Это может незначительно повлиять на размер компенсаций, которые получат затронутые стороны.

“While the potential impact on average compensation is small – less than £10 per agreement, on average – we recognise this affects the ongoing litigation,” the FCA said in a statement.

В настоящее время формула FCA для расчёта компенсаций по автокредитам предусматривает использование метода снижения годовой процентной ставки, чтобы определить размер дополнительно уплаченных процентов. По соглашениям, заключённым начиная с April 1 2014, первоначальная процентная ставка заёмщика уменьшается на 17 per cent, а по более ранним договорам — на 21 per cent. Однако при определении этих показателей FCA случайно отнесло несколько кредитных соглашений к неверной категории. В результате показатель снижения на 17 per cent, возможно, потребуется скорректировать на один или два процентных пункта.